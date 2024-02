Chicco Chiesa Signora Juve: infortuni, rinnovo, esplosione Yildiz, ora il futuro è a rischio! ULTIME

Chiesa Juve: infortuni, rinnovo, esplosione Yildiz, ora il futuro è a rischio! Le ULTIME novità sul futuro dell’attaccante

Gli infortuni, le continue ricadute e la mancanza di continuità; l’esplosione di Yildiz e la questione rinnovo. Sono i mesi più complicati per il futuro di Federico Chiesa, sicuramente decisivi.

Il suo contratto, infatti, è in scadenza nel 2025 e nei prossimi mesi servirà la svolta. Se la situazione non dovesse cambiare, la dirigenza della Juve rifletterà sul possibile sacrificio in estate.

