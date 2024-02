Chicco Chiesa Signora Juve addio? TUTTI i nomi per sostituirlo in caso di cessione

La Juve avrebbe già una lista di possibili giocatori in grado di sostituire Federico Chiesa in caso di cessione in estate

Come rivelato da TMW, la Juve avrebbe già una lista di nomi per sostituire Federico Chiesa. Infatti, il numero 7 juventino va in scadenza di contratto nel 2025 e in estate i bianconeri potrebbero decidere di cederlo.

Uno dei nomi, eventualmente, per prendere il posto di Federico Chiesa sarebbe quello di Matias Soulè visto che è già di proprietà della Juve. Poi ci sarebbe anche Felipe Anderson che si potrebbe liberare a parametro zero. Gli altri nomi, in caso di cessione di Chiesa, sarebbero quelli di Berardi, Gudmundsson e Zaccagni.

