Chicco Chiesa si lascia il periodo negativo alle spalle: è pronto a tornare titolare in Signora Juve Udinese

Chiesa si lascia il periodo negativo alle spalle: è pronto a tornare titolare in Juve Udinese dopo quasi due mesi

Chiesa è rientrato con l’Inter al posto di Yildiz, lasciandosi alle spalle il periodo negativo vissuto a gennaio a causa di alcuni problemi fisici.

Come riferito da Sky Sport, l’attaccante è pronto a titolare in Juve Udinese dopo quasi due mesi caratterizzati da assenze (5 per infortunio) e ingressi in campo a partita in corso. E’ dal 15 dicembre, infatti, che Chiesa non gioca un match dall’inizio. E dal 16 gennaio non va in gol. Con l’Udinese, quindi, avrà probabilmente l’occasione del pronto riscatto.

