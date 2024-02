Chicco Chiesa recupera per Napoli #Juve? Oggi farà una visita: cosa filtra

11:47, 29 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Chiesa recupera per Napoli Juve? Oggi farà una visita dopo l’infortunio alla caviglia patito in allenamento: cosa filtra

Oggi sarà una giornata decisiva per capire se Chiesa potrà recuperare o meno per Napoli Juve, big match in programma domenica sera al Maradona. Ieri l’attaccante è uscito dolorante a causa di un infortunio alla caviglia patito in allenamento dopo un contrasto con Alex Sandro Silva. Chiesa era rientrato, ma Mister Max Allegri ha preferito evitargli la partitina perché ha subito notato che non correva in maniera fluida.

In base a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport in data odierna l’attaccante farà una nuova visita. Da quanto filtra, comunque, la sua presenza per Napoli Juve non è a rischio.

