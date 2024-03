Chicco Chiesa, qualche problema nel riscaldamento: cos’è successo pre #Juve Genoa C.F.C.

13:17, 17 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Qualche problema per Federico Chiesa prima del fischio d’inizio di Juve-Genoa: ecco cosa è successo nel riscaldamento

Qualche attimo di apprensione per Federico Chiesa, che si è fermato per qualche secondo prima del fischio d’inizio di Juve-Genoa, interrompendo il riscaldamento.

Un leggero fastidio al costato per l’attaccante, subito medicato dallo staff bianconero. Nulla di preoccupante per lui, che potrà dunque scendere regolarmente in campo.

