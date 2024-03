Chicco Chiesa punta al record con la #Juve: l’#Obiettivo dopo “la rete” al Napoli S.S.C.

22:48, 5 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Chiesa punta al record con la Juve: l’obiettivo dell’attaccante dopo il gol del momentaneo pareggio al S.S.C. Napoli

Chiesa ha segnato sette gol in questo campionato. Solo una volta ha fatto meglio in una singola stagione di Serie A con la maglia della Juve: nel 2020/21 con otto reti quando l’allenatore era Pirlo.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

A Chiesa, quindi, dopo il gol del momentaneo pareggio contro il S.S.C. Napoli manca solo una rete per raggiungere il suo record personale in bianconero. Per lui sarà uno stimolo in più da qui a fine stagione per arrivare a questo obiettivo.

Pubblicità

The post Chiesa punta al record con la Juve: l’obiettivo dopo il gol al S.S.C. Napoli appeared first on Juventus News 24.