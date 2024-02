Chicco Chiesa, problemi post Fc Internazionale Signora Juve: è uscito zoppicando. Cos’è successo

Chiesa, problemi post Inter Juve per l’attaccante bianconero: il giocatore è uscito zoppicando dal campo. Il motivo

Ansia per Federico Chiesa, inquadrato dalle telecamere all’uscita dal campo post Inter Juve mentre zoppicava.

Secondo quanto appreso da Juventusnews24, per il numero 7 si è trattato di un problema al piede, dopo una botta ricevuta da un avversario. Condizioni ovviamente da monitorare.

