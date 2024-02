Chicco Chiesa o Yildiz in Verona Signora Juve? Mister Max Allegri scioglie il ballottaggio: si va verso questa scelta

Chiesa o Yildiz per Verona Juve di domani sera? Allegri pronto a sciogliere il ballottaggio: ecco la sua possibile scelta

Come scrive La Stampa, alla vigilia della trasferta di Verona mister Allegri deve ancora sciogliere i dubbi sull’attacco della Juve, che ritroverà certamente Vlahovic, ma che allo stesso tempo cerca anche un partner per il serbo.

Avanti nel ballottaggio Kenan Yildiz, pronto a riprendersi il posto da titolare dopo l’ultima gara vista dalla panchina, mentre Chiesa appare destinato ad accomodarsi tra le riserve almeno inizialmente. La scarsa forma fisica e l’ultima prestazione deludente, infatti, fanno propendere per questa scelta.

