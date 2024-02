Chicco Chiesa-Mister Max Allegri, rapporto mai decollato. Repubblica: «Max aveva dubbi anche prima dell’indisponibilità»

12:47, 27 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Federico Chiesa e Mister Max Allegri, un rapporto difficile e mai decollato. La Repubblica fa il focus sulla situazione dell’attaccante della Juve.

Anche prima dell’infortunio, il tecnico aveva delle perplessità tecniche su Chiesa, a partire dalla sua posizione in campo. Ora tiene banco il suo rinnovo ed il futuro.

