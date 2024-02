Chicco Chiesa-Mister Max Allegri (NEWS), problemi tra i due? Arriva la smentita

22:32, 29 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Chiesa-Mister Max Allegri, problemi nel rapporto tra attaccante e allenatore? Arriva la smentita su una situazione tesa tra i due

Problemi in casa Juve tra Chiesa e Mister Max Allegri? Giovanni Albanese, giornalista della Gazzetta, smentisce così questa voce a Tv Play.

LE PAROLE – «I rapporti tra Chiesa e Mister Max Allegri sono normalissimi, non mi risultano attriti tra i due. Mister Max Allegri ha chiesto sia a lui che a Giovannino Vlahovic di mettersi più a disposizione della squadra. Sul rendimento di Chiesa incidono questi piccoli acciacchi fisici che non gli permettono di esprimersi al meglio. Magari è anche un po’ impaurito».

