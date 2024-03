Chicco Chiesa manda un #comunicato d’amore alla #Juve – NEWS 

13:17, 4 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Federico Chiesa ha ritrovato il gol dopo oltre un mese e sui #Social #Network ha voluto mandare un messaggio d’amore alla Juve in questo momento di difficoltà

La Juve è uscita sconfitta dal Maradona #Stadium per 2-1. I bianconeri, però, non avrebbero meritato la sconfitta e la notizia migliore della serata è stata senz’altro la prestazione di Federico Chiesa. Il numero 7 bianconero ha ritrovato il gol e sui #Social #Network ha mandato un messaggio d’amore alla sua squadra.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federico Chiesa (@fedexchiesa)

Chiesa, su Instagram, ha postato una foto che lo ritrae durante la serata di ieri e ha aggiunto come commento due cuori uno bianco e uno nero

