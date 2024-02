Chicco Chiesa leader Signora Juve, ora tocca a lui: gli hanno già fatto una richiesta verso l’Udinese. Retroscena

Chiesa leader Juve, adesso tocca a lui portarsi la squadra sulle spalle per il match contro l’Udinese: spunta il retroscena

La Gazzetta dello Sport analizza la situazione legata a Federico Chiesa, che contro l’Udinese dovrebbe tornare dal primo minuto in campionato per la prima volta in questo 2024.

La Juve, priva di Vlahovic che andrà in tribuna per infortunio, conta ora sul suo numero 7. Deve essere lui, insieme a Milik, a caricarsi domani sulle spalle una squadra che ha sette lunghezze di ritardo dalla capolista Inter, ma non ha intenzione di perdere contatto con la vetta.

The post Chiesa leader Juve, ora tocca a lui: gli hanno già fatto una richiesta verso l'Udinese. Retroscena appeared first on Juventus News 24.