Chicco Chiesa #Juve, svolta decisiva sul rinnovo? Il Mondiale per #TopClub cambia tutto

11:02, 16 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Chiesa Juve, svolta decisiva sul rinnovo? Il Mondiale per Club cambia tutto. Ecco cosa può succedere se non arriverà un’offerta

La certezza della qualificazione al Mondiale per Club 2025 cambia il futuro di Chiesa alla Juve. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, la vetrina internazionale sarebbe un’ottima occasione per mettersi in mostra nel caso in cui non dovesse arrivare un’offerta in tempi brevi da un top club europeo.

Da tempo la Juve ha avviato da tempo i contatti con l’entourage di Chiesa per il rinnovo (ha il contratto in scadenza nel 2025) per evitare di perderlo a zero, ma i primi approcci non hanno prodotto risultati positivi. Il Mondiale per Club potrebbe però cambiare gli scenari.

