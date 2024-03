Chicco Chiesa #Juve, rinnovo lontano (Sportmediaset): gli aggiornamenti 

13:47, 4 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Per Sportmediaset, il rinnovo di Federico Chiesa con la Juve sembra essere lontano. Il numero 7 juventino chiedere un ingaggio elevato al club bianconero

Secondo Sportmediaset, le possibilità di rinnovo del contratto di Federico Chiesa con la Juve sembrano essere poche. Infatti, le richieste economiche del giocatore non sembrano essere in linea con i nuovi standard finanziari del club, e i rapporti con Massimiliano Mister Max Allegri non sarebbero idilliaci.

Per tutti questi motivi, sembrerebbe improbabile il prolungamento contrattuale del numero 7 bianconero e la sua permanenza a Torino per la prossima stagione.

