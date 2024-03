Chicco Chiesa #Juve, non c’è ancora intesa sul rinnovo. E nel 2020 poteva andare al Napoli…

11:32, 2 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Chiesa Juve, non c’è ancora intesa sul rinnovo. E nel 2020 poteva andare al Napoli… Il dietro le quinte di mercato sull’attaccante

Nel 2020 Chiesa poteva andare al Napoli e non alla Juve. A ricordarlo è Tuttosport spiegando che nell’estate post lockdown Giuntoli aveva offerto circa 45 milioni bonus inclusi per portare l’attaccante alla corte di Gattuso. Alla fine, però, scelse la Juve.

Intanto non c’è ancora l’intesa per il rinnovo di contratto in bianconero. Ci sono stati un paio di incontri tra la Juve e il suo agente Ramadani, ma non è stata trovata ancora la quadra.

