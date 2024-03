Chicco Chiesa #Juve, Mister Max Allegri vuole recuperarlo: col Napoli cerca la doppia rivincita

09:33, 2 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Chiesa Juve, Mister Max Allegri vuole recuperarlo: col Napoli cerca la doppia rivincita. L’attaccante è in ballottaggio con il Mago Yldiz

Dalla Continassa è arrivato il messaggio che Chiesa partirà per Napoli dopo aver recuperato dal #colpo subito da Alex Sandro Silva mercoledì. La verità, comunque, si saprà solo oggi pomeriggio dopo l’allenamento quando saranno diramate le convocazioni.

Come spiega Tuttosport, tuttavia, Chiesa resta in ballottaggio con il Mago Yldiz per un posto da titolare per affiancare Giovannino Vlahovic nell’attacco della Juve. Mister Mister Max Allegri, però, vuole recuperare il giocatore dal punto di vista psicologico e mentale perché quanto sarebbe importante per la Juve. E quindi schierarlo col Napoli sarebbe il modo migliore per rivitalizzare Chiesa che sta attraversando un momento non facile dal punto di vista tecnico culminato con la sconsolata uscita dal campo di domenica scorsa. L’attaccante cerca una doppia rivincita, visto che poco più di un anno fa fu letteralmente asfaltato da Kvaratskhelia nel 5-1 del Maradona in cui fu schierato da esterno destro a tutta fascia.

