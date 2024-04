Chicco Chiesa #Juve, l’agente Fali Ramadani a Torino! NOVITÀ sul rinnovo

15:01, 9 Apr 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Chiesa Juve, l’agente Fali Ramadani a Torino e allo Stadium! NOVITÀ sul rinnovo dell’attaccante bianconero Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, domenica sera all’Allianz Stadium c’era anche Fali Ramadani, agente di Federico Chiesa. Ci sarebbe l’apertura sul rinnovo. Il giocatore avrebbe dato il suo sì di massima al prolungamento di contratto per almeno […]

