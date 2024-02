Chicco Chiesa #Juve, irrompe una big inglese: gli aggiornamenti

16:02, 27 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Anche il Manchester United si aggiunge alla corsa per Federico Chiesa. La Juve dovrà stare attenta alle tante attenzioni provenienti dalla Premier

Sembra che il Manchester United sia interessato a, esterno d’attacco della Juve e della nazionale italiana.

Secondo indiscrezioni riportate da Fichajes.net, i Red Devils sarebbero intenzionati a fare un’offerta in estate, e potrebbero avere la concorrenza di altre squadre di Premier League come Chelsea ed Arsenal.

