Chicco Chiesa #Juve, ieri l’agente allo #Stadium: in”VS” con la dirigenza? C’è una sensazione sul rinnovo

10:17, 26 Feb 2024

Chiesa Juve, ieri l’agente dell’attaccante presente allo Stadium per il match contro il Frosinone: cosa filtra sul rinnovo

Come svelato dalla Gazzetta dello Sport, Fali Ramadani, agente di Federico Chiesa, era presente ieri allo Stadium dove ha assistito alla gara tra Juve e Frosinone. Sicuramente non gli saranno sfuggiti i mugugni del suo assistito al momento del cambio nella ripresa, arrivato dopo una prestazione incolore.

Possibile ci sia stato intanto un incontro con la dirigenza per discutere del rinnovo: rimane la priorità, ma non si possono ancora scartare le possibilità di un acquisto di Felipe Anderson o Gudmundsson come sostituto.

