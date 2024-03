Chicco Chiesa #Juve, futuro in bilico: non ci sono passi in avanti sul rinnovo

12:04, 27 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Chiesa Juve, futuro in bilico: non ci sono passi in avanti sul rinnovo. Nei prossimi due mesi l’attaccante si gioca tutto Il futuro di Chiesa alla Juve è in bilico sotto tutti i punti di vista. In campo perché, già verso la Lazio, è in ballottaggio con il Mago Yldiz. Sul #mercato perché non ci sono passi […]

