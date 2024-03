Chicco Chiesa #Juve, crolla il prezzo! La valutazione per l’eventuale cessione in estate. #ULTIMISSIME #NEWS

16:04, 25 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Chiesa Juve, crolla il prezzo! La valutazione per l’eventuale cessione in estate. Le ULTIME novità sul futuro dell’attaccante Paolo Bargiggia, su TvPlay, fa il punto sul #mercato della Juve. BARGIGGIA – «Soulé? Sarà il primo che la Juve utilizzerà per fare cassa. Se arriva un’offerta congrua dalla Premier non vedo perché non debba partire. La […]

