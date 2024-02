Chicco Chiesa #Juve, cala la valutazione! Ecco la richiesta del #TopClub. #ULTIMISSIME #NEWS

11:02, 27 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Chiesa Juve, cala la valutazione! Ecco la richiesta del club. Le ULTIME novità sul futuro dell’attaccante

Tiene banco in casa Juve anche il futuro di Federico Chiesa. Il contratto dell’attaccante è in scadenza nel 2025 ed in estate il club bianconero ascolterà eventuali offerte.

Il rendimento del giocatore, però, ha fatto calare la sua valutazione. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, la richiesta della Juve sarebbe di circa 30/40 milioni di euro.

