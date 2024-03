Chicco Chiesa #Juve, altra bocciatura per il numero 7 bianconero! 

14:48, 22 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Federico Chiesa non ha inciso nemmeno nella sfida tra Venezuela e Italia. Per il numero 7 della Juve arriva un ‘altra bocciatura

Tuttosport, boccia Federico Chiesa dopo la sfida tra Venezuela e Italia. Il quotidiano rifila un 5 al numero 7 della Juve.

PAGELLA – «Un tiro a giro per illudere che in Nazionale cambi passo rispetto all’altalena juventina. Falsa prospettiva. Una prestazione mai incisiva, mai efficace, scandita da tentativi di essere protagonista, ma senza successo. Niente a che vedere con il mattatore dlel’Europeo 2021, però paga gli equivoci tattici bianconeri e una forma lontana dai giorni migliori».

