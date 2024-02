Chicco Chiesa Giovannino Vlahovic, gli aggiornamenti sulle loro condizioni

Federico Chiesa sta meglio e punta una maglia da titolare. Dusan Vlahovic resta in dubbio dopo il sovraccarico muscolare

Come rivelato da Sky Sport, Federico Chiesa sta bene e punta una maglia da titolare per la gara contro l’Udinese. Mentre Dusan Vlahovic sarebbe ancora in dubbio dopo il sovraccarico muscolare accusato contro l’Inter.

Per il serbo, la Juve non vuole correre rischi e dunque, lunedì sera, se dovesse essere a disposizione, partirebbe dalla panchina.

