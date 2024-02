Chicco Chiesa e la Signora Juve ad un bivio! Cosa filtra sul rinnovo dell’attaccante

Chiesa e la Juve ad un bivio! Cosa filtra sul rinnovo dell’attaccante. Le ultime novità sul futuro del bianconero

Federico Chiesa e la Juventus ad un bivio. La scadenza 2025 si avvicina e l’attaccante a giugno entrerà nel suo ultimo anno di contratto.

I prossimi mesi saranno decisivi, Chiesa è chiamato a tornare ai suoi livelli per sperare in un accordo al rialzo. Come riferito da calciomercato.com, le trattative per il rinnovo sono in corso ormai da tempo. Il suo agente, Fali Ramadani, ha avanzato richieste da giocatore di altissimo livello, top player. C’è ancora distanza fra le parti e, allo stato attuale, la Juve ascolterà offerte a giugno.

