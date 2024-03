Chicco Chiesa e Danilo sono recuperati e partiranno per Napoli: la decisione di Mister Max Allegri

22:47, 1 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Chiesa e Danilo sono recuperati e partiranno per Napoli: la decisione di Mister Max Allegri. Entrambi oggi si sono allenati in gruppo

Sia Chiesa che Danilo (in anticipo rispetto ai tempi previsti) oggi si sono allenati in gruppo e quindi sono considerati recuperati per Napoli Juve.

Come riferito da Guardalà a Sky Sport 24 mister Mister Max Allegri ha deciso che entrambi partiranno alla volta di Napoli insieme al resto della squadra. Resta da capire se saranno in grado di giocare dall’inizio o meno.

