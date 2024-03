Chicco Chiesa e Danilo recuperano per Napoli #Juve: è ufficiale. L’annuncio di Mister Max Allegri

12:17, 2 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Chiesa e Danilo recuperano per Napoli Juve: è ufficiale. L’annuncio di Mister Max Allegri è arrivato in conferenza stampa

Mister Max Allegri nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Napoli Juve ha annunciato il recupero di Chiesa e Danilo per il big match del Maradona.

CHIESA – «Federico ha fatto un giorno di diiferenziato, aveva preso un #colpo domani sarà a disposizione come Danilo che ha fatto un allenamento solo.

