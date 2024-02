Chicco Chiesa delude e non riesce a trascinare la Signora Juve: «Nervoso e inconcludente»

Chiesa delude e non riesce a trascinare la Juve: «Nervoso e inconcludente». Le pagelle di Juventus-Udinese

Bocciato anche Chiesa, l’attaccante tradisce la Juve contro l’Udinese. Le pagelle dei quotidiani sportivi.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5,5 – «Torna titolare dopo due mesi e nel primo tempo non fa male: manda in porta Cambiaso e crossa per Milik. Manca il guizzo, nella ripresa la stanchezza si fa sentire».

CORRIERE DELLO SPORT 5 – «Prima da titolare in serie A nel 2024, si vede che non è ancora al top dopo tanti problemi fisici. Cerca sempre lo spunto in velocità ma spesso si incaponisce e l’idea evapora».

TUTTOSPORT 5 – «Un colpo di tacco al limite e una sponda di testa in area per Cambiaso aprono e chiudono l’effimera fiammata dei primi dieci minuti, lasciando spazio a una versione nervosa e inconcludente dell’attaccante. Che nella ripresa si incaponisce in non-dribbling dritto per dritto e sperpera anche le pur golose occasioni dai calci d’angolo».

