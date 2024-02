Chicco Chiesa, ci sei? In Verona Signora Juve va a caccia di una prima volta assoluta

Chiesa, ci sei? In Verona Juve va a caccia di una prima volta assoluta. L’attaccante spera di sbloccarsi al Bentegodi

Chiesa ha giocato titolare per la prima volta nel 2024 contro l’Udinese, non riuscendo ad incidere più di tanto. Oggi col Verona potrebbe partire dalla panchina, ma quando entrerà in campo avrà un motivo in più per sbloccarsi al Bentegodi.

Come evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, Chiesa sia con la Juve che con la Fiorentina non è mai riuscito a segnare un gol agli scaligeri nei 5 precedenti.

