Chicco Chiesa ci sarà VS l’Udinese? Le ULTIME sulle sue condizioni

Federico Chiesa, contro l’Inter, ha preso una botta al piede destro. Il numero 7 juventino, però, sta meglio. Infatti, il piede di Chiesa sta sgonfiando.

Intanto, la Juventus, in mattinata, si è allenata alla Continassa e chi ha giocato ieri ha svolto un lavoro di scarico. I bianconeri, domani, saranno a riposo e la ripresa è fissata per mercoledì pomeriggio.

