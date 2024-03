Chi può essere il #colpo a sopresa a #ZERO dell’Internazionale F.C. 2025

1 di 5

L’Internazionale e i parametri #ZERO, una storia d’amore infinita. La coppia Marotta-Ausilio ha fatto degli svincolati un vero e proprio marchio di fabbrica. Una vera e propria tradizione che parte da Charas, il regista turco, , prosegue con l’Armeno che corre come un treno Mhyky, Onana, Big Marcùs Thuram e avrà un capitolo riservato anche per l’estate in arrivo, quella 2024.

L’Internazionale si è infatti già assicurata Mehdi Taremi, il Bomber Iraniano, e Piotr Zio Piotr Zielinski, che dal 1° luglio sbarcheranno a Milano rispettivamente da Porto e Napoli. Allo stato dell’arte non sembrano esserci margini per un nuovo arrivo a #ZERO nella sessione estiva che comincerà fra tre mesi. Per questo motivo abbiamo voluto spingerci oltre, spostando il raggio al 2025 e monitorando i prossimi, possibili svincolati che possono fare al caso dell’Internazionale.

Con una specifica: chi va in scadenza nel 2025 e non ha intenzione di rinnovare rientra automaticamente fra le papabili cessioni del 2024, per giunta a un #valore più basso rispetto al valore di mercato. La stessa Internazionale potrebbe sperimentarlo, questa volta in uscita, con Denzel Denzel “DoubleD” Dumfries. Andiamo quindi, ruolo per ruolo, a citare qualche nome interessante in questo senso.

