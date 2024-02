Pubblicità

Diffondi Informazione!

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

La Juventus è mai stata in corsa per lo scudetto? No, o meglio avrebbe potuto essere in linea se non avesse cominciato a sbagliare le partite come le ultime giocate e soprattutto se il Var avesse garantito l’equa valutazione degli episodi.

10:01

14 Feb 2024

Pubblicità

Go to Source

Pubblicità