Chi è Tosin Adarabioyo, nuovo obiettivo del calciomercato AC Milan per rinforzare la difesa

Adarabioyo Milan: chi è il nuovo obiettivo di calciomercato in difesa. Caratteristiche tecniche e storia del difensore classe ’97

Si allunga la lista degli obiettivi in difesa per il calciomercato Milan di gennaio. Oltre ai soliti noti Buongiorno, Brassier e Nianzou Kouassi, la dirigenza rossonera ha avviato i contatti con il fratello-agente di Tosin Adarabioyo, difensore centrale in forza al Fulham. Il suo contratto con il club inglese scade a giugno 2024 e dunque potrebbe liberarsi a zero in estate, ma Furlani e Moncada potrebbero anche decidere di anticipare il suo arrivo a Milano in questo gennaio, pagando una piccola somma agli Hammers. Ma chi è davvero Tosin Adarabioyo?

Adarabioyo Milan: la storia del difensore classe ’97

Adarabioyo nasce il 24 settembre 1997 a Manchester. Ha origini nigeriane ma fin da piccolo compie tutta la trafila delle selezioni giovanili dell’Inghilterra, dall’Under 16 fino all’Under 19. Dicevamo Manchester. Cresce nella cantera del City: dall’età di 5 anni, tutto il percorso nel vivaio dei Citizens lo porta al debutto in Prima squadra il 21 febbraio 2016, nel match disputato da titolare e perso 5-1 in FA Cup contro il Chelsea. Il 24 agosto fa il suo esordio in Champions League nei preliminari di ritorno contro la Steaua Bucarest, mentre il 6 dicembre scende in campo dal primo minuto nella fase ai gironi contro il Celtic, diventando il più giovane titolare di sempre nella storia del City in Champions, a 19 anni e 73 giorni (ora è 12esimo, c’è Foden al comando). Dopo aver rinnovato col Manchester fino al 2021, intraprende due avventure in prestito: la prima al West Bromwich Albion nel 2018/19, condita da 36 presenze e 2 assist, la seconda al Blackburn con 36 presenze, 3 gol e 1 assist (la sua miglior stagione a livello realizzativo). Nell’ottobre 2020 viene ceduto a titolo definitivo al Fulham: gli Hammers retrocedono in Championship alla sua prima stagione (Adarabioyo colleziona 34 presenze), mentre l’anno successivo riescono subito a tornare in Premier League, trionfando nella seconda Lega inglese (44 presenze, 2 gol e 2 assist per Tosin). 29 presenze e 1 gol nella passata annata, 12 apparizioni e 1 rete fino a questo momento quest’anno per il ’97.

Adarabioyo Milan: profilo e caratteristiche tecniche del nuovo obiettivo

Parliamo di un difensore fisicamente imponente: 196 cm di altezza, bravo nei duelli aerei e in marcatura. Di piede destro, il suo habitat naturale è certamente quello di difensore centrale, ma in carriera è stato impiegato anche come terzino destro, come terzino sinistro e persino come mediano davanti alla difesa. L’adattamento alla difesa del Milan non sarebbe un problema per lui, dato che in carriera è sempre stato impiegato in linee difensive a quattro, anche se nei primi anni al Fulham è stato bravo anche a destreggiarsi in uno schieramento arretrato a tre.

