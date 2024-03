21:33, 19 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Chi è Sikan: alla scoperta del nuovo obiettivo Juve per l’attacco. Caratteristiche e numeri del giocatore dello Shakhtar

E’ notizia di queste ore che la Juve ha messo nel mirino Danylo Sikan, attaccante di 22 anni che gioca allo Shakhar Donetsk. Tuttosport ha svelato le caratteristiche e i numeri del giocatore, a partire dal costo di 6 milioni.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Si tratta di un attaccante di stazza, alto un metro e novanta, bravo nel gioco aereo e in area di rigore, ma pure nel breve. Sikan, che ha esordito con l’Ucraina nel 2021 (7 partite e 1 gol) si è messo in evidenza in Champions League segnando 4 gol nel girone. In stagione è andato in rete 8 volte in 29 partite.

Pubblicità

The post Chi è Sikan: alla scoperta del nuovo obiettivo Juve per l’attacco appeared first on Juventus News 24.