Chi è Muharemovic, il Next Gen alla prima convocazione per Vecchia Signora Juventina-Salernitana

Chi è Muharemovic, il Next Gen alla prima convocazione in Prima Squadra per Juve-Salernitana. Alla scoperta del calciatore bianconero

Muharemovic festeggia oggi la prima convocazione in Prima Squadra per Juve–Salernitana di Coppa Italia. Nato il 28 febbraio 2003 a Lubiana, in Slovenia, Tarik Muharemovic è approdato alla Juve nel 2021 firmando un contratto quadriennale.

Il difensore centrale ha passaporto bosniaco ed è già stato convocato nella Nazionale maggiore della Bosnia-Erzegovina. Muharemovic è ormai una colonna del Next Gen di Brambilla, in stagione ha già collezionato 19 presenze per un totale di 1547 minuti.

