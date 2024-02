Chi è Guida, l’arbitro di Roma-Fc Internazionale: una CURIOSITÀ fra i precedenti

Roma-Inter, gara valida per la 24a giornata di Serie A in programma sabato 10 febbraio alle ore 18:00, sarà arbitrata da Marco Guida. Gli assistenti saranno Meli e Alassio, il quarto uomo Sacchi, al Var Mazzoleni e come Avar Pairetto.

Il fischietto della sezione di Torre Annunziata, anni 42, è fra i più esperti in Serie A: ha arbitrato ben 192 partite nella massima categoria calcistica italiana, con la prima presenza collezionata addirittura nella stagione 2009-10.

C’è una curiosità che riguarda i precedenti dell’arbitro Guida con Roma e Inter. Il numero è infatti identico: 29 partite con i giallorossi, 29 partite con i nerazzurri. Il bilancio sorride alla capolista con 14 vittorie, 9 pareggi e 6 sconfitte; un po’ meno alla squadra di De Rossi, che conta un bottino negativo di 10 vittorie, 8 pareggi e 11 sconfitte.

L’ultima volta che Guida ha arbitrato l’Inter era il 26 novembre 2023, in occasione della gara d’andata di campionato contro la Juventus allo Stadium, finita 1-1 senza episodi arbitrali discutibili. Il classe 1982 ha già diretto una gara fra le stesse squadre che si sfideranno sabato: si giocava a San Siro, Inter-Roma, il 20 aprile 2019. Finì 1-1 con le reti di El Shaarawy e Perisic.