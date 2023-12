Chi è Doveri, l’arbitro designato per Genoa-Fc Internazionale

Come ogni mercoledì, questa mattina sono state diramate le designazioni ufficiali per quanto riguarda la 18esima giornata del campionato italiano. A Genoa-Inter, match che verrà disputato il prossimo venerdì 29 dicembre a Marassi, è stata assegnata la direzione di Daniele Doveri.

In Serie A, l’Inter è una delle squadre in assoluto più incrociate dal fischietto della sezione di Roma 1. Sono 26 i precedenti complessivi con la formazione nerazzurra nel campionato italiano, di cui 9 vittorie, 9 pareggi e 8 sconfitte. In questa stagione, invece, Doveri non aveva ancora arbitrato la squadra di Simone Inzaghi dopo l’ultima partita del 6 novembre 2022 in cui l’Inter perse allo Stadium per 2-0 contro la Juventus.

A coadiuvare sul campo il lavoro di Doveri saranno i due assistenti Bercigli e Perrotti con Piccinini a fare da IV Uomo. Var affidato invece all’esperto Irrati, mentre Miele sarà il suo assistente.