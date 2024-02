Chi è DaniPitbull della #Juve DSYRE: “Nel gaming conta la testa. La #Juve ha un grande progetto” – NEWS

17:17, 29 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Alla scoperta di Danilo Pinto “Danipitbull”, il proplayer della Juventus DSYRE che si è esibito nel pre-match di Juve Frosinone – VIDEO

Domenica mattina nello splendido scenario dello SkyBox EA Sports dell’Allianz Stadium è andato in scena uno showmatch EA FC24 fra Juventus Dsyre e Frosinone eSports.

In ‘campo‘ per i bianconeri ovviamente il proplayer campione in carica della eSerie A e recente vincitore della eSupercup, Danilo Pinto aka DaniPitbull. Lo abbiamo intervistato in esclusiva su JuventusNews24.com.

