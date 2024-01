Cherubini Vecchia Signora Juventina, rinforzo in arrivo per la Next Gen! Programmate le visite mediche

Cherubini Juve, rinforzo in arrivo per la Next Gen! Programmate le visite mediche, tutti i dettagli dell’affare

Domani sera dovrebbe concludersi l’avventura alla Roma di Luigi Cherubini, il classe 2004 capitano della Primavera giallorossa.

Il giovane calciatore è atteso dalla Juventus Next Gen: già programmate le visite mediche, al termine delle quali si legherà alla Juve fino al 2027. A riportarlo è Tuttosport.

