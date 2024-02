Cherubini Signora Juve, anche il dirigente in scadenza. Le ULTIME sul suo futuro

Cherubini Juve, anche il dirigente in scadenza. Le ULTIME sul suo futuro, che cosa filtra alla Continassa

Federico Cherubini è in scadenza di contratto con la Juventus nel prossimo giugno. Come riportato dal Corriere dello Sport, entro fine stagione si prenderà una decisione condivisa anche sul futuro del dirigente.

Pubblicità

Cherubini e Allegri sono tra gli ultimi membri della gestione Agnelli ancora attivi in ruoli di vertice. Il suo futuro è in bilico.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Cherubini Juve, anche il dirigente in scadenza. Le ULTIME sul suo futuro appeared first on Juventus News 24.