Cherubini si allontana dalla #Juve: dopo l’inibizione può finire in un #TopClub di Serie B

10:19, 22 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Cherubini si allontana dalla Juve: dopo l’inibizione può finire in un club di Serie B. La novità sul futuro del dirigente

Tra circa due mesi finirà l’inibizione di Federico Cherubini per l’inchiesta Prisma e quindi il dirigente della Juve potrebbe tornare a lavorare in campo. Per Tuttosport, tuttavia, il suo futuro potrebbe essere lontano da Torino.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Su Cherubini, infatti, ci sarebbe l’interesse del Parma. Il club capolista in Serie B punta il dirigente folignate per nominarlo direttore generale in vista della promozione in Serie A.

Pubblicità

The post Cherubini si allontana dalla Juve: dopo l’inibizione può finire in un club di Serie B appeared first on Juventus News 24.