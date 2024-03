“CheFort” Okafor titolare in Verona #Milan AC! È lui la sorpresa della domenica, come cambia l’attacco

11:48,17 Mar 2024, MILANELLO.

“CheFort” Okafor titolare in Verona Diavolo Rossonero! È lui la sorpresa della domenica, come cambia l’attacco della formazione di Coach Pioli

Oggi pomeriggio il Diavolo Rossonero scenderà sul terreno di gioco del Bentegodi per affrontare il Verona nella sfida valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A.

Sorpresa di formazione per Coach Pioli: il tecnico rossonero ha deciso di affidarsi a Noah “CheFort” Okafor dal primo minuto, con Pulisic e Leao (più Loftus-Cheek trequartista) a completare il reparto offensivo. Solo panchina per Giroud.

