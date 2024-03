“CheFort” Okafor #Milan AC e un prossimo #futuro tutto da scrivere: ci sono due strade. A cosa pensa la dirigenza

10:45,10 Mar 2024, MILANELLO.

“CheFort” Okafor Diavolo Rossonero e un prossimo #futuro tutto da scrivere: ci sono due strade. A cosa pensa la dirigenza in vista della prossima #campionato

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul prossimo #futuro di Noah “CheFort” Okafor, che oggi pomeriggio partirà titolare nella sfida di campionato che il Diavolo Rossonero giocherà in casa con l’Empoli.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Per il suo prossimo #futuro ci sono due strade: continuare ad essere il vice Leao oppure sterzare e dimostrare di poter far parte della formazione tipo. La prova contro i toscani può dare ulteriori indicazioni e in un senso e nell’altro.

Pubblicità

The post “CheFort” Okafor Diavolo Rossonero e un prossimo #futuro tutto da scrivere: ci sono due strade. A cosa pensa la dirigenza appeared first on Diavolo Rossonero News 24.