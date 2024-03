“CheFort” Okafor #Milan AC, deciso il prossimo #futuro dell’attaccante. Il #TopClub non tornerà più sui suoi passi

09:48,3 Mar 2024, MILANELLO.

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il prossimo #futuro di Noah “CheFort” Okafor, che venerdì sera ha risolto nel finale la sfida dell’Olimpico con una zampata che è valsa i tre punti per il Diavolo Rossonero.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, “CheFort” Okafor avrà sicuramente una chance nel Diavolo Rossonero del prossimo #futuro ma dovrà dimostrare di essere pronto per confermare il suo posto in squadra.

