Che cosa significa il governo dei talebani per il traffico in Afghanistan?

L’hashish e l’oppio hanno alimentato la guerra in Afghanistan dagli anni ’80, quando i ribelli mujaheddin sostenuti dalla CIA si sono rivolti al traffico di droga per finanziare la loro insurrezione contro le forze sovietiche che allora occupavano il paese.

Nel 1989, i sovietici si ritirarono dall’Afghanistan e nel 1992 fu istituito un nuovo governo dai signori della guerra mujaheddin che continuarono a proteggere i loro imperi della droga , combattendosi anche tra loro. Nel 1994 nacque la milizia ultra-fondamentalista talebana, che si impegnava a ristabilire l’ordine, dipingendo i signori della guerra come spacciatori corrotti. Dopo aver preso il potere nel 1996, i talebani hanno fatto un grande spettacolo distruggendo le coltivazioni di oppio e cannabis, per le quali hanno ricevuto elogi e aiuti dall’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine ( UNODC ).

Dopo l’11 settembre 2001, gli Stati Uniti hanno invaso, sostenendo i mujaheddin che stavano combattendo i talebani e, ancora una volta, finanziando la loro insurrezione con oppio e hashish. Ma dopo che i talebani furono cacciati dal potere nel novembre 2001, le carte in tavola furono capovolte.

Il nuovo governo afghano appoggiato dagli Stati Uniti era ora sotto pressione per sradicarlo, mentre i talebani trovavano il traffico di droga un mezzo irresistibile per finanziare la loro nuova insurrezione. Questo commercio è esploso mentre i talebani hanno perseguito la loro offensiva quest’anno.

Un narco-stato talebano?

Il 14 agosto, un giorno prima che i talebani prendessero Kabul, il sito web finanziario internazionale MoneyControl titolava : “Un nuovo narco-stato sta sbocciando in Afghanistan sotto i talebani”.

Secondo l’ Afghanistan Opium Survey 2020 dell’UNODC , l’area coltivata a papavero è aumentata da 163.000 ettari a 224.000 ettari quell’anno. Ciò è avvenuto prevalentemente nelle aree sotto il controllo dei talebani.

Nel 2018, l’UNODC ha stimato che l’economia degli oppiacei del paese “valeva tra il 6 e l’11% del PIL dell’Afghanistan e superava il valore delle esportazioni lecite di beni e servizi registrate ufficialmente dal paese”.

Quando la capitale Kabul è caduta nelle mani degli insorti lo scorso fine settimana, un rapporto di Reuters ci ha ricordato: “Il traffico illegale di droga in Afghanistan è una manna per i talebani”. Ha ricordato gli 8 miliardi di dollari spesi dagli Stati Uniti negli ultimi 20 anni per spazzare via le colture psicoattive, finanziando campagne di eradicazione e persino effettuando attacchi aerei su sospetti laboratori di droga.

Lo sforzo è fallito.

“I talebani hanno contato sul commercio di oppio afghano come una delle loro principali fonti di reddito”, ha detto a Reuters Cesar Gudes, capo dell’ufficio dell’UNODC a Kabul. “Più produzione porta farmaci con un prezzo più economico e più attraente, e quindi una più ampia accessibilità”.

Con gli insorti che avanzano nella capitale, “questi sono i momenti migliori in cui questi gruppi illeciti tendono a posizionarsi” per espandere i loro affari, ha detto Gudes.

Questa visione di una narco-insurrezione è condivisa dai funzionari di Washington. Un rapporto del marzo 2021 dell’ispettore generale speciale del Pentagono per l’Afghanistan ( SIGAR ) citava un funzionario dell’intelligence militare statunitense che “stimò che tra il 40 e il 60% delle entrate dei talebani provenga dal traffico di stupefacenti”.

Contattato da Reuters per un commento, un funzionario del Dipartimento di Stato ha affermato che gli Stati Uniti continueranno a sostenere il popolo afghano, “compresi i nostri sforzi antidroga in corso”, ma ha rifiutato di chiarire come ciò accadrebbe con i talebani al potere.

Hashish di sangue

Il modello di raccolta delle entrate dei talebani è in gran parte quello della tassazione e le narco-colture costituiscono la principale attività economica da tassare. I coltivatori sono costretti a pagare un taglio ai comandanti talebani locali in cambio della protezione dagli sforzi di sradicamento del governo, una tattica a cui i guerriglieri hanno a lungo fatto ricorso in Colombia, Perù, Birmania e altrove.

E mentre l’oppio per la produzione di eroina è la voce principale in termini di entrate, la cannabis per la produzione di hashish è parte integrante di questo sistema e costituisce un flusso di entrate secondario.

Nel dicembre 2017, un comunicato stampa del comando delle operazioni speciali della NATO si vantava del sequestro e della distruzione di un “nascondiglio di droga dei talebani” nella provincia di Logar: 34 tonnellate di “hashish grezzo” (presumibilmente piante di cannabis) e 300 chilogrammi di “hashish trasformato”.

Si dice che l’hashish, così come l’oppio e l’eroina trasformata, siano tra le “13 tonnellate di stupefacenti” bruciate dalle forze di sicurezza afghane vicino a Jalalabad questo 11 agosto, pochi giorni prima che la città fosse presa dai talebani.

Con una stima di 29.000 ettari coltivati ​​a cannabis, l’Afghanistan è collocato dal World Drug Report 2020 dell’UNODC secondo solo al Marocco come primo produttore mondiale di “resina di cannabis” (hashish). Il Pakistan e il Libano erano i prossimi in linea.

Mentre l’eroina afgana inonda i mercati europei, l’hashish è più destinato alla distribuzione all’interno della regione, ma parte di questo sta raggiungendo anche l’Occidente. L’UNODC scrive: “La resina di cannabis prodotta in questi paesi è principalmente destinata ad altri paesi del Vicino e Medio Oriente/Sud-ovest asiatico, sebbene la resina di cannabis originaria dell’Afghanistan sia stata identificata anche in Asia centrale, Europa orientale e occidentale e centrale. Europa.”

L’ISIS ruba il fuoco proibizionista

Mentre il mondo aspetta di vedere se i talebani, ripristinati al potere, torneranno al loro governo tirannico ultra-fondamentalista, le cose peggiori potrebbero ancora essere dietro le quinte. Negli ultimi cinque anni, i combattenti fedeli allo Stato Islamico, o ISIS, hanno sequestrato pezzi di territorio afghano.

Ponendosi ancora più estremista, la presenza dell’ISIS in Afghanistan dipinge i talebani come spacciatori corrotti. Ironia della sorte, l’ISIS (che si autodefinisce la “Provincia di Khorasan” dello Stato Islamico) ha sradicato i raccolti di papavero e cannabis, mettendo a fuoco i campi , proprio come il governo a cui sosteneva di opporsi. Allo stesso modo, l’ISIS ha bruciato campi di cannabis quando era al potere nel nord della Siria.

Il palcoscenico potrebbe essere pronto per un narco-stato talebano che combatte un’insurrezione dell’ISIS anti-droga.

