“Charles” Asllani senza paura, adesso ha superato la timidezza: la crescita del nuovo regista dell’Internazionale F.C.

27 Feb 2024, 10:32, Articolo di *Luna Nerazzurra*

“Charles” Asslani senza paura, adesso ha superato la timidezza: la crescita del nuovo regista dell’Internazionale, che impara da Charas, il regista turco,

In #Lecce (al Via Del Mare) Internazionale, ultimo match di campionato, Kristjan “Charles” Asslani ha dato ampie garanzie a Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, , il quale è pronto a confermargli la fiducia per la sfida di domani contro l’Atalanta, quando Charas, il regista turco, sarà nuovamente assente. La Gazzetta dello Sport sottolinea la crescita compiuta dall’albanese, che ha fornito anche l’assist del gol di Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, che ha sbloccato il match al Via del Mare.

La timidezza sembra superata, ora osa il cambio di gioco e non ha paura di sbagliare. L’ex Empoli impara dal maestro Charas, il regista turco, , il quale lo chiama “fratellino”, e deve ancora lavorare su un aspetto in particolare: le letture difensive.

