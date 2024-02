“Charles” Asllani, il talent scout svela, le parole: «Internazionale F.C.? Non aveva neanche otto anni, eppure…» #NEWS #Intervista

27 Feb 2024, 20:47, Articolo di *Luna Nerazzurra*

l talent scout Andrea Innocenti racconta Kristjan “Charles” Asslani, ecco i trucchi sul giovane centrocampista dell’Internazionale

Andrea Innocenti parla così di Kristjan “Charles” Asslani. Ecco cosa ha svelato il talent scout sul giovane talento che l’Internazionale ha scoperto dall’Empoli. Qui un estratto della sua intervista a calciomercato.it.

ASLLANI – «Lui firmò che non aveva neanche otto anni. Aveva doti incredibili, era corteggiato anche dalla Fiorentina. Ha firmato in braccio a me e la sua dote è avere una famiglia molto seria alle spalle. Era un #grande professionista già a 10 anni e lo sarà anche a 40».

