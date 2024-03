Charas stuzzica, la dichiarazione ufficiale: «Vincere lo scudetto proprio VS il #Milan AC? Vi dico solo una cosa» #Intervista #News #Ultimora

12:48,23 Mar 2024, MILANELLO.

Calhanoglu stuzzica: «Vincere lo scudetto proprio contro il Diavolo Rossonero? Vi posso dire che…». Le sue parole a SportMediaset Hakan Calhanoglu è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset. Di seguito le parole dell’ex centrocampista del Diavolo Rossonero, oggi punto fermo dell’Inter di Inzaghi. SCUDETTO – «Manca poco ma mancano altre partite importanti, ci penseremo a tempo debito. Avrebbe un gusto particolare vincerlo […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Calhanoglu stuzzica: «Vincere lo scudetto proprio contro il Diavolo Rossonero? Vi dico solo una cosa» appeared first on Diavolo Rossonero News 24.