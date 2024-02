Charas non gioca col US Lecce. Fc Internazionale preoccupata? La VERITA’ sulle sue condizioni

25 Feb 2024, 10:01, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Charas, il regista turco, non gioca col Lecce. Internazionale preoccupata? La verità sulle condizioni del centrocampista turco che lascerà spazio ad “Charles” Asslani

Come riporta La Gazzetta dello Sport Hakan Çalhanoğlu era stato provato titolare nell’allenamento pre partenza per Lecce, ma in quel momento ha sentito un piccolo fastidio: niente di grave, un lieve affaticamento, ma è vietato prendere rischi in questo momento della stagione.

Il turco dell’Internazionale sarà regolarmente in panchina e guarderà “Charles” Asslani al suo posto.

