Charas: «Ho rifiutato l’Arabia perchè voglio bene all’Fc Internazionale. Ac Milan? Ecco perchè sono andato via» #Intervista

Hakan Calhanoglu ha rilasciato una serie di dichiarazioni sulla sua permanenza all’Inter e sui motivi che l’hanno allontanato dal Milan

Ai microfoni di SportMediaset, Hakan Calhanoglu parla così dell‘Inter e dei motivi che l’hanno spinto a dire addio al Milan.

OFFERTE ARABIA – «Maxi offerte dall’Arabia? Sì è vero, le ho rifiutate. Ho deciso di non andare via perché voglio bene all’Inter. Ringrazio Ausilio perché sa come la penso. Quando sono arrivate quelle offerte ho detto alla società: decidete voi»

MILAN – «Tutti pensano che sia andato via per una questione economica ma i soldi non sono sempre tutto. La cosa più importante per me è sentirmi importante, ed è quello che provo qui. I tifosi rossoneri dicono che ho fatto male, visto lo scudetto perso nel 2022? A loro auguro il meglio ma con pazienza si vedrà»

ESORDIO NERAZZURRO COL GENOA – «Ero nervoso per come avrebbe reagito lo stadio ma anche sicuro che l’amore sarebbe arrivato perché ho fiducia nelle mie qualità. Quando i tifosi ti danno tanto, devi restituire indietro. Ambizioni attuali? Vincere qualcosa d’importante con l’Inter. Tra scudetto e altra finale di Champions scelgo il primo. La Juve dice che punta al quarto posto? Non ascolto quel che dicono e comunque non guardo le avversarie, penso solo a noi»

INZAGHI – «Mi piace come parla con noi giocatori, ha sempre voglia di vincere e si incazza quando molliamo un po’ in allenamento: ha voglia e cattiveria. Oltre il lato sportivo ha anche tanto cuore, con lui si può parlare di tutto. Siamo arrivati insieme qui e insieme stiamo crescendo»

